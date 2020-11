Lutto a Teggiano, nella provincia di Salerno. La giovane è deceduta dopo una settimana in ospedale

Federica Tropiano, la ragazza di appena 21 anni che sabato 7 novembre era rimasta ustionata in casa a causa di un ritorno di fiamma dal camino, è morta dopo una settimana di lotta in ospedale. La tragedia ha sconvolto Teggiano, piccolo centro della provincia di Salerno, che piange la morte della giovane deceduta dopo essere stata ricoverata nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Le ustioni riportate sul 65 percento del corpo sono alla fine risultate troppo gravi.

Federica Tropiano morta a 21 anni

La ragazza, sabato scorso, il 7 novembre, era nella sua abitazione casa a Teggiano quando, munita di alcool, aveva cercato di ravvivare il fuoco nel camino. Dopo il primo tentativo, è stata investita da un ritorno di fiamma, che l’ha colpita soprattutto a braccia e gambe. Le gravi ustioni, purtroppo, si sono rivelate fatali.

I genitori della 21enne si erano subito resi conto delle condizioni della figlia e si erano affrettati a chiamare i medici del 118. La ragazza, dopo essere stata trasportata in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla, era stata subito trasferita al Cardarelli di Napoli.

Nei giorni scorsi, in tutta la Regione Campania si erano diffusi appelli che invitavano a donare sangue per le trasfusioni alle quali la ragazza si sarebbe dovuta sottoporre.

In tanti si erano recati all’ospedale di Polla per donare il sangue in favore della 21enne. La solidarietà di tanti salernitani e campani, però, non è bastata a salvare la giovane Federica.