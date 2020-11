Toti: "Da lunedì avremo, con altre strutture a disposizione, 270 posti letto"

Il primo hotel Covid della Liguria è pronto ad aprire e in attesa dei primissimi pazienti. Mentre il governo auspicava l’apertura di un Covid hotel in ogni regione la Liguria era già in attesa dei pazienti. Un Covid Hotel in piena regola il Best Western di Via Ponte Calvi offre 50 camere e 100 posti letto.

Liguria, apre il primo Covid hotel

50 le camere del Covid hotel di Genova con possibilità di 100 posti letto, una struttura in cui potranno soggiornare nuclei familiari interi. I primi 8 pazienti arriveranno da San Martino e Galliera. Il Covid hotel seguirà le dinamiche di utilizzo della nave ospedale di cui per la regione Liguria le spese saranno inferiori al 40%. Ogni stanza occupata verrà pagata 110 euro al giorno mentre costerà 60 euro nel caso in cui la stanza resti vuota.

Sul posto servizio medico e Infermieristico dedicato esattamente come se i pazienti fossero in ospedale. Il governatore, Giovanni Toti in merito alla proposta del governo di aprire un Covid hotel in ogni regione d’Italia, ha dichiarato: “La Liguria ha giocato d’anticipo da lunedì avremo, con altre strutture a disposizione, 270 posti letto per pazienti a bassa intensità”.

A giorni aprirà anche la struttura di La Spezia, l’annuncio dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone: “Ieri sono stato sanificati tutti gli ambienti del Best Western e quindi la struttura è operativa e lunedì partirà anche la struttura extraospedaliera della Spezia“.