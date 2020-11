Le strade della città di Napoli sono state invase da migliaia di persone l’ultima sera prima dell’instaurazione della zona rossa.

C’è chi è uscito per fare spesa o shopping, chi è andato a fare una passeggiata, chi si è ritrovato con i propri amici. Sta accadendo a Napoli dove migliaia di persone sono uscite in casa già dalla mattina del 14 novembre. A partire dalla mezzanotte la Campania sarà zona rossa. Il risultato sarebbe stato traffico ovunque oltre che strade, negozi e locali letteralmente presi d’assalto. In due note vie di Napoli si è persino verificata una lite.

L’appello del Comandante della Polizia municipale di Napoli all’ANSA: “Siate responsabili, Il comportamento di tutti noi incide sul sistema sanitario, su chi in questo momento sta soffrendo, su chi potrebbe pagare le conseguenze di scelte sbagliate… I controlli sono in corso già dal periodo di applicazione della zona gialla e anche nei mesi scorsi, ma ora con la zona rossa ci saranno anche posti di blocco e controlli mobili. Azioni necessarie ma è indispensabile la collaborazione dei cittadini affinché le misure restrittive raggiungano l’obiettivo”.

Non usa infine mezzi termini il presidente del Comitato per la vivibilità cittadina Gennaro Esposito: “Sembra che i cittadini non abbiano ancora capito la gravità della situazione che si sta vivendo negli ospedali. Sembra quasi che la incapacità delle istituzioni a fare squadra sia la scusa per i cittadini per non assolvere ai loro doveri di solidarietà”.