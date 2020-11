La Regione Abruzzo si sta avviando verso la Zona Rossa. Lo ha annunciato il vicepresidente della giunta regionale Imprudente.

Coronavirus, Abruzzo verso la Zona Rossa

La Regione Abruzzo potrebbe diventare diventare a breve zona rossa. Lo ha annunciato con un post su Facebook il vicepresidente dell’Abruzzo Emanuele Imprudente.

“A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte.L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole”, recita il post.

Marsilio: “In arrivo 1,8 milioni di pezzi di tamponi”

Nel frattempo poco fa il Presidente della Regione Abruzzo con un comunicato su Facebook ha annunciato che saranno presto in arrivo 1,8 milioni di pezzi di tamponi oro-fangei, rino-fangei e provette. Tali tamponi potrebbero essere consegnati con cadenza settimanale:

“In arrivo in Abruzzo 1,8 milioni di pezzi di tamponi oro-faringei, rino-faringei e provette.

Il materiale, scaricato nel pomeriggio di oggi, sarà consegnato domani mattina nei depositi indicati dalle singole Aziende Sanitarie territoriali, secondo gli ordinativi di ciascuna ASL.

Tamponi e provette saranno consegnati con cadenza settimanale e consentiranno di far fronte ai prossimi 20 giorni circa.

I tamponi, nelle due tipologie, sono complessivamente 1.200.000 pezzi al costo complessivo di 264.000 euro, con un risparmio rispetto alla base d’asta di 156.000 euro (Il commissario straordinario per l’emergenza covid ha acquistato gli stessi materiali a 0,35 al pezzo, la Regione Abruzzo a 0,22 al pezzo)”.