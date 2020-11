Morta a 18 anni la giovane Angelica, travolta da un furgone pirata mentre era in moto con il fidanzato.

Angelica, morta a soli 18 anni: in moto con il suo fidanzato, la coppia è stata travolta da un pirata a Santo Domingo.

Si tratta di Angelica Gerlin, giovane donna di solamente 18 anni, a cui la vita è stata spezzata da un furgone pirata.

La 18enne, di Santa Giustina (Belluno), era andata a Santo Domingo a trovare il suo fidanzato, conosciuto sull’isola caraibica come “Dj Manuel“, anche lui morto in seguito al tragico incidente. Il conducente del furgone che li ha travolti è immediatamente fuggito, ma le autorità dominicane hanno già rintracciato il furgone e stanno svolgendo ulteriori indagini per precisare l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto riportato dal giornale locale El Caribe, i due ragazzi sono morti la notte di domenica 15 novembre sul tratto di strada fra Portillo e El Limón.

I due viaggiavano su una motocicletta, quando un pick-up li ha improvvisamente agganciati e trascinati per un tratto, fino a farli schiantare. Dai primi esami emerge che entrambi i cadaveri hanno riportato gravi traumi cranici e al torace, cause, appunto, del decesso.

Angelica Gerlin studiava all’Istituto Segato di Belluno. Era conosciuta in paese perché la sua famiglia gestisce una pizzeria al taglio. L’intera comunità di Santa Giustina si sta stringendo al dolore dei genitori, Renato e Daniela, e alla sorella Nicole.

