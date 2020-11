Nell'incidente l'auto si è infilzata dentro il guardrail dell'autostrada e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per tirarla fuori.

È avvenuto all’alba del 16 novembre a San Giorno, a Piacenza, l’incidente che ha coinvolto un auto conto il guardrail della strada provinciale. L’impatto è stato molto forte e violento, ma il conducente del suv è, fortunatamente, rimasto illeso. L’auto è rimasta incastrata nella barriera del guardrail per diverso tempo e sono dovuti intervenire i Carabinieri e i Vigili del fuoco per liberarla

Incidente Piacenza: auto contro guardrail

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 6, alle porte di San Giorno, a Piacenza. Il conducente del mezzo, all’alba del 16 novembre, pare abbia perso il controllo del suo suv. Viaggiava in direzione di Piacenza ed è andato a sbattere contro le barriere della strada. L’uomo è rimasto illeso e le cause dello scontro sono ancora al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Piacenza. Per fortuna, al momento dell’incidente, nessuno macchina viaggiava nel senso opposto.

La strada provinciale 6 è quasi sempre molto trafficata.

Dopo i primi rilievi del violento impatto, data la posizione del guardrail, completamente infilzato nell’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli uomini sono riusciti a tirare fuori l’auto con l’aiuto di un flessibile. Per riuscire a liberare l’auto è stato quindi necessario tagliare un pezzo di barriera.