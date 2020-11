Tragico incidente a Rovigo, all'altezza del centro commerciale Il Faro, dove un bimbo di 5 anni è morto. In condizioni disperate la madre del piccolo

Tragico incidente oggi, 16 Novembre, all’altezza del centro commerciale “Il Faro”, zona Giacciano con Baruchella (Rovigo), in via Scavazza, tra due automobili, che ha riportato un bilancio pesante: la morte di un bambino, Steve Luchin, di soli 5 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il frontale sarebbe avvenuto intorno alle ore 12, quando due automobili, una Matiz, sulla quale viaggiava il piccolo con alla guida la madre, e un’Audi A6, si sarebbero scontrate frontalmente.

La causa sembrerebbe da imputare ad una delle due auto, che avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto con una doppia curva e reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono subito intervenuti il 118, per prestare soccorso, e la Polizia Stradale per i rilievi, coadiuvata dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri.

Per il piccolo Steve non c’è stato nulla da fare, mentre la madre in gravissime condizioni, è stata intubata e portata in codice rosso all’ospedale di Rovigo.

Di lieve entità invece, le lesioni riportate dall’altro conducente.

La tragedia ha sconvolto sia la comunità Giacciano con Baruchella, dove vivevano i genitori del bambino, che quella di Badia Polesine, di cui è originario il padre del piccolo Steve.