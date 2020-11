Il consiglio di Matteo Bassetti per affrontare meglio l'emergenza Covid.

L’emergenza Covid continua, ma i pareri degli esperti spesso sono contrastanti. Dopo aver reso noti i consigli per avere un’attività sessuale sicura e non rischiare di trasmettere il Coronavirus, ora arrivano nuovi consigli. A darli è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Bassetti sul Covid

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, è stato ospite in collegamento con Annalisa Chirico su Lachirico.it. L’argomento trattato, ovviamente, è stato il Coronavirus, ma in una chiave più diversa. Tempo fa sono state rese note delle indicazioni per un’attività sessuale sicura ai tempi del Covid. I consigli erano tanti e hanno scatenato diverse polemiche e diversi post ironici sui social network.

Ora, a tornare sull’argomento è stato proprio il professor Bassetti, che ha dato un consiglio molto diverso da quelli che avevamo ascoltato fino ad ora.

“Fare l’amore fa bene anche in era Covid” ha spiegato Matteo Bassetti, consigliando a tutti di continuare con la propria attività sessuale, senza avere paura della trasmissione del virus. Secondo l’esperto, fare l’amore fa bene, anzi, ancora più di prima. Questa emergenza può essere affrontata in modo diverso grazie ai consigli di Bassetti su come comportarsi sotto le lenzuola ora che siamo in piena emergenza.

“Fate l’amore più di prima perché fa bene all’amore e alla psiche. E usate il preservativo perché a letto è ben più utile della mascherina” è stato il consiglio dell’infettivologo, sicuramente molto apprezzato dalle persone che lo hanno ascoltato.