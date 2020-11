Covid, marito e moglie morti a pochi giorni di distanza a Bitonto

Marito e moglie di 71 e 63 anni sono morti a quattro giorni l'uno dall'altra a Bitonto, nel barese, lasciando sgomenta tutta la comunità locale.

Tragedia familiare a Bitonto, in provincia di Bari, dove marito e moglie rispettivamente di 71 e 63 anni sono morti a causa del Covid a soli quattro giorni di distanza l’uno dall’altro. Ad essere contagiata per prima è stata la donna, che già soffriva di alcune patologie pregresse, mentre il marito – le cui condizioni sono da subito apparse più gravi – l’ha seguita nell’identico destino dopo meno di una settimana.

Contagiata anche una figlia dei due coniugi, costretta ad accompagnarli in ospedale a causa del ritardo accumulato dall’ambulanza.

Bitonto, marito e moglie morti di Covid

Marito e moglie lasciano tre figli, due maschi e una femmina, che durante gli ultimi giorni trascorsi in ospedale non sono nemmeno riusciti a vederli per un’ultima volta.

Proprio l’unica figlia della coppia è stata contagiata anch’essa dal coronavirus dopo aver deciso di accompagnarli entrambi in ospedale. Secondo le informazioni trapelate infatti, il ritardo degli operatori del 118 ha indotto la donna a caricare i genitori sulla propria automobile e a portarli autonomamente presso l’ospedale di Bari, dove entrambi sono stati immediatamente ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Sgomenta dalla doppia tragedia anche l’intera comunità di Bitonto, con il primo cittadino Michele Abbaticchio che intervistato dai giornalisti dell’Ansa ha dichiarato: “Una vicenda che ci ha sconvolto, ha colpito la nostra comunità.

[..] Impossibile non piangere questi nostri due concittadini volati via entrambi per Covid in questa terribile seconda ondata”.