Incidente a Roma, bimba grave e tre auto coinvolte in una carambola. Il terribile impatto ha ferito la piccola di solo un anno di età.

Incidente a Roma, bimba grave per le ferite riportate. Sono tre le auto coinvolte nel terribile impatto avvenuto lunedì 16 novembre 2020, lungo la Via Ardeatina all’altezza del Villaggio Ardeatino, Comune di Ardea. La piccola, di solo un anno, potrebbe essere in pericolo di vita.

Roma, incidente: grave una bimba

Codice rosso per la bimba rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Roma. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i soccorsi e un’eliambulanza per trasportarla all’ospedale Bambino Gesù, dove si trova tutt’ora ricoverata. Sono in corso i rilievi della Polizia Stradale per stabilire la corretta dinamica dell’incidente stradale.

Al momento le uniche informazioni disponibili parlano di una carambola che ha coinvolto tre auto: una Lancia Musa, una Mercedes e una Ford Fusion.

Secondo una ricerca dell’Aci condotta sull’anno 2019, il 74% degli incidenti stradali in Italia ha luogo nei centri abitati, il 21% su strade extraurbane e il 5% in autostrada. Le vittime sono invece in calo su tutta la rete viaria.

Bologna, investita una bimba

In gravi condizioni anche un’altra bimba, sempre a seguito di un incidente ma di entità leggermente diversa. Si tratta di una piccola di 3 anni, investita da un’auto appena uscita da un parcheggio in provincia di Bologna.

La piccola si trova ricoverata in ospedale con prognosi riservata, mentre sono in corso le indagini per chiarire anche come avesse fatto a sfuggire al controllo dei genitori, finendo in mezzo alla strada. Fortunatamente, il conducente dell’autovettura che l’ha investita si è subito fermato e ha atteso con lei e i suoi familiari l’arrivo del 118, che si è palesato sul luogo dell’incidente tramite un mezzo di elisoccorso.