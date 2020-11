Lecce, 30enne ricoverata muore pochi giorni dopo e i parenti denunciano l'ospedale. Lamentava dolori e tremori alle gambe, sconosciute le cause.

Lecce, 30enne ricoverata muore dopo 3 giorni in ospedale. La ragazza lamentava dolori alle gambe, tremolio e un forte stato di panico, sul suo decesso sono in corso indagini e ancora non si conosce la vera causa. La giovane di Copertino, provincia di Lecce, era mamma di due bambini e godeva di buona salute, sino al momento del ricovero.

Lecce, 30enne muore in ospedale

Non soffriva di alcuna patologia la 30enne di Lecce deceduta in ospedale, aveva iniziato a febbraio 2020 una terapia per curare una contrazione muscolare, da qualche giorno aveva cambiato medicinali.

La mattina di venerdì 13 novembre, ha iniziato ad accusare un tremolio alle gambe e una forte sensazione di panico, così marito e fratello l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale locale.

“Qui mi fanno morire”

Una volta giunta presso la struttura, la donna ha comunicato ai medici quali medicinali stesse assumendo per la contrazione muscolare. “Qui mi stanno facendo morire”, ha detto al marito qualche ora dopo il ricovero: lui viene allontanato per le norme anti Covid e lei inizia a peggiorare.

Le sue condizioni di salute si aggravano talmente tanto da rendersi necessario il trasferimento d’urgenza in Rianimazione presso il Vito Fazzi, nel pomeriggio di domenica 15 novembre sopraggiunge il decesso.

La famiglia denuncia

A seguito di questo terribile destino per la 30enne di Lecce, i genitori hanno deciso di presentare una denuncia-querela in Procura, la magistratura farà luce sull’accaduto e sulle cause del decesso, ma soprattutto per capire se la donna potesse essere salvata o meno.

“Vogliamo solo la verità”, ha dichiarato l’avvocato di famiglia, Donata Perrone.