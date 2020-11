Madre accoltella la figlia di 8 anni a Palermo, fermata dai Carabinieri

A Palermo una donna ha cercato di uccidere la figlia di 8 anni aggredendola con un coltello nella propria abitazione. La piccola è ora ricoverata.

Tragedia sfiorata a Palermo, nel quartiere di Villa Tasca, dove una donna ha cercato di uccidere la figlia di soli 8 anni aggredendola con un coltello nella propria abitazione. Fortunatamente la bambina non ha subito gravi ferite nell’accoltellamento, anche se è stata ugualmente trasportata in ospedale dove si trova tuttora ricoverata.

La madre, una donna separata di 30 anni di età, è stata invece fermata dai Carabinieri ed è stata in seguito interrogata per chiarire l’effettiva dinamica dell’episodio.

Palermo, madre accoltella figlia

Stando alle poche informazioni finora trapelate, sembra che le donna volesse tentare il suicidio mentre si trovava in casa da sola con le due figlie di 8 e 6 anni. Una volta afferrato il coltello però, si sarebbe avventata contro la figlia maggiore cercando di ucciderla.

Nella colluttazione la piccola ha ovviamente cercato di difendersi coprendosi con le braccia il volto e riportando soltanto lievi ferite a quest’ultimo e al collo.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia minore che ha iniziato a urlare attirando l’attenzione dei vicini di casa, i quali hanno successivamente chiamato le forze dell’ordine dell’unità Radiomobile giunte pochi minuti dopo sul posto.

La donna è stata dunque fermata e portata in caserma, dove al momento è sotto interrogatorio da parte degli agenti nel tentativo di chiarire le motivazioni che l’hanno spinta all’insano gesto. La bambina è stata invece trasportata all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove si trova ricoverata in condizioni non gravi.