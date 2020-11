Il like di Papa Francesco alla foto di una modella brasiliana in mutande.

I social, a volte, possono risultare quantomai pericolosi, soprattutto se si è un personaggio pubblico noto in tutto il mondo. Ogni gesto, ogni singolo movimento online è tracciato e dunque non è consentito commettere errori. Se il personaggio in questione è Papa Francesco, appare evidente come una singola leggerezza possa aver fatto il giro del mondo facendo in alcuni casi gridare allo scandalo.

Nelle specifico a Bergoglio, o a chi per lui, sarebbe sfuggito un like al post di una modella brasiliana di 27 anni, Natalia Garibotto, celebre in rete per diverse foto abbastanza succinte.

Papa Francesco mette like ad una modella

In molti non hanno potuto fare a meno di notare che tra i cuoricini lasciati dagli utenti c’era anche quello dell’account Franciscus, ovvero quello di Papa Francesco.

Tanti anche coloro che hanno commentato la vicenda in maniera ironica, mentre altri si sono scagliati contro Bergoglio che già da tempo è sotto accusa per via di alcune sue dichiarazioni che avevano aperto alle unioni civili, poi in realtà ritrattate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa)

Anche la modella brasiliana ha commentato l’accaduto e, sul suo profilo Instagram ha detto: “Almeno andrò in paradiso”. Il like incriminato sarebbe stato opportunamente rimosso, ma esistono alcuni screenshot che mostrano palesemente il nome Franciscus sotto la foto.