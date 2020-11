Anziano pensionato percorre inconsapevolmente 6 km in contromano lungo la tangenziale torinese: lieto fine per una vicenda, comunque, spaventosa.

Percorre sei chilometri contromano in tangenziale poi viene fermato dalla polizia: protagonista di questo dramma sfiorato un anziano di Brandizzo, affetto da Alzheimer, che, lungo la tangenziale nord di Torino, ha imboccato lo svincolo nel senso opposto.

Anziano guida in tangenziale in contromano

Era al volante di una Lancia Y l’anziano pensionato di 73 anni affetto da Alzheimer che ha guidato per circa sei chilometri contromano in tangenziale, dallo svincolo di Falchera fino a Venaria, dove la polizia stradale di Torino è riuscita a fermarlo.

Alla polizia sono arrivate decine di telefonate che segnalavano la presenza di un automobilista contromano in tangenziale. Grazie all’allarme degli altri automobilisti, che in quel momento si trovavano lungo la tangenziale, le pattuglie della polizia stradale sono riuscite a intervenire e quindi fermarlo, poco dopo lo svincolo per Venaria Reale, risparmiando la tragedia.

L’accaduto

Il tutto è accaduto nella serata di lunedì 16 novembre intorno alle 20. A quanto ricostruito, l’anziano aveva imboccato lo svincolo nel senso opposto convinto di procedere in direzione Settimo. Ha poi percorso tutta quella strada contromano sulla corsia di sorpasso, senza accorgersi delle altre auto che gli arrivavano in contro e che hanno evitato incidenti per un soffio.

I poliziotti lo hanno poi fermato in terza corsia e lo hanno scortato all’area di servizio. Successivamente hanno provveduto anche a contattare i suoi familiari per riportarlo a casa. L’anziano, a quanto emerso, aveva ancora la patente nonostante soffrisse di Alzheimer. Nelle prossime ore verrà segnalato alla Prefettura per la revoca della patente. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa senza feriti o incidenti.