Dall’azienda farmaceutica Moderna hanno fatto sapere che “il nostro vaccino” contro il Covid “garantirà l’immunità a lungo ma per quest’anno lo daremo solo agli Usa”. Lo ha riferito chiaramente Tal Zaks, chief medical officer in un’intervista a Repubblica.

Il candidato vaccino anti-Covid messo a punto dall’azienda statunitense sarebbe efficace al 94,5%. L’annuncio è arrivato dalla stessa Moderna a una settima di distanza da quella del colosso Pfizer, il cui vaccino si sarebbe dimostrato invece efficace al 90%.

Vaccino-Covid, Moderna: “Solo agli USA”

Moderna sta attualmente trattando con Bruxelles e con i ministri della Salute dei vari Paesi. Nel 2020 produrrà 20 milioni di dosi solo per gli Usa, mentre le previsioni sullo sbarco in Europa ancora non ci sono.

“Abbiamo un sito di produzione in Svizzera e uno di confezionamento in Spagna – hanno detto dall’azienda. Prima negli Usa perché “ci hanno sostenuto molto, sia nello sviluppo clinico che nella produzione. Non deve sorprendere che le prime dosi, tutte quelle del 2020, siano riservate agli Stati Uniti. Per gli impianti di fabbricazione in Svizzera e Spagna abbiamo fatto tutti gli investimenti da soli, senza supporto locale”.

E ancora: “I positivi, fra i volontari della sperimentazione, sono stati testati solo se avevano sintomi“.

Mentre, per quanto riguarda gli anziani, “l’efficacia è stata omogenea in tutte le fasce d’età“. Per questo “ci aspettiamo una buona protezione per tutti“. Infine, sui tempi, i modi e le quantità della produzione, Zaks assicura: “Stiamo trattando con la Commissione europea, con governi e ministeri della Salute di vari Paesi”. Per quanto riguarda il prezzo, il vaccino dovrebbe essere venduto negli Usa a 25 dollari a dose, “una cifra verosimile” anche per l’Europa.