La Campania cerca 450 medici specializzati per sopperire alle carenze di personale negli ospedali: il bando scade il 18 novembre.

Per sopperire alla mancanza di personale negli ospedali, la Campania cerca 450 medici: il bando per trovarli, che si concluderà il 18 novembre, prevede il reclutamento di 150 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 100 specializzati in Malattie Infettive, 100 specializzati in Malattie dell’Apparato Respiratorio e 100 specializzati Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza.

Campania cerca medici

L’avviso pubblicato dalla Protezione Civile fa seguito alla richiesta di regione e ospedali di aumentare l’organico di specializzati. Nonostante la situazione epidemiologica della regione non sia la peggiore d’Italia, le strutture sono ormai al collasso e alcuni posti in terapia intensiva, potenzialmente attivabili, non si possono utilizzare per mancanza di figure che se ne occupino. Inoltre, mentre nella prima ondata i contagi e i ricoveri erano concentrati in poche regioni d’Italia e si poteva contare sul trasferimento dei medici, ora l’epidemia è diffusa su tutto il territorio nazionale e il personale non può essere sottratto ad altre aree.

Il bando è infatti rivolto a medici al primo contratto, dunque non attualmente occupati in altre Asl.

A questo si aggiunge che, come affermato dal governatore De Luca, “la gestione commissariale della sanità campana, chiusa a novembre di un anno fa, è costata 12mila dipendenti in meno negli ultimi cinque anni. Personale inferiore a quello di altre regioni che hanno minore popolazione“.

Di qui la necessità di un annuncio lampo pubblicato sul sito della PC ma anche durante le pubblicità delle reti Rai.

I medici reclutati opereranno in territorio campano e si sommeranno ai 2.336 operatori sanitari che avevano già dato la disponibilità con il bando del 24 ottobre. In quest’ultimo caso si trattava però persone destinate alla raccolta dei tamponi e al tracciamento dei contatti e non alla gestione dei reparti ospedalieri. I nuovi medici riceveranno un’indennità giornaliera e il rimborso per vitto, alloggio e viaggio presso i comuni della Regione Campania.