Due persone, nonna e nipote, sono rimaste coinvolte in un incidente a Casella d'Asolo: la loro auto è finita contro un albero.

Paura lungo la strada Schiavonesca Marosticana, precisamente a Casella d’Asolo, dove nella mattinata di mercoledì 18 novembre 2020 si è verificato un incidente stradale. Un’auto si è schiantata contro un albero ed è rimasta in bilico sul lato destro della carreggiata.

Incidente a Casella d’Asolo

L’episodio ha avuto luogo poco prima delle 9 in direzione Asolo. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine una donna stava accompagnando il nipote a scuola quando all’improvviso, per cause ancora a accertare, è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un albero. Lo schianto ha fatto sì che la sua auto finisse lungo il fossato e rimanesse in bilico.

Per estrarre i due passeggeri è stato necessario l’intervento dei soccorritori dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono subito giunti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure a nonna e piccolo. Li hanno poi trasportarli in ospedale a Castelfranco. Secondo quanto appreso i due avrebbero riportato alcune fratture ma non sarebbero in gravi condizioni.

Presenti sul luogo dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, anche i Carabinieri che hanno isolato la zona per permettere i soccorsi causando inevitabili rallentamenti sulla strada provinciale.

Hanno poi effettuato tutti i rilievi utili a capire la dinamica dell’accaduto e a verificare perché la donna, che proveniva da Maser ed era diretta ad Asolo, abbia perso il controllo dell’auto.