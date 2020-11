Una donna è stata condannata a 3 anni per aver dato al figlio del sonnifero per farlo addormentare prima di andare al lavoro.

Doveva andare al lavoro mantenere lei e il figlio. Per farlo addormentare gli somministrava del sonnifero mentre lei si recava al lavoro. “Non volevo fargli del male”, aveva dichiarato la donna alle forze dell’ordine quando le chiesero le motivazioni di quell’azione nei confronti del figlio.

I fatti avvenuti ormai nel 2016 sono diventati di dominio pubblico solo nell’ultimo periodo quando è stata resa pubblica la condanna a 3 anni della donna.

La madre è una donna di nazionalità polacche residente a Gavirate in provincia di Varese dove si era trasferita in seguito alla fine del primo matrimonio. Rimasta da sola e con una seconda relazione che stava arrivando al capolinea, l’esigenza è stata quella di prendersi cura del bambino.

Il quotidiano Varese News riporta che è stato da qui che il padre naturale del piccolo di 10 anni ha mandato l’appello alle forze dell’ordine. Il bambino è stato ritrovato in condizioni precarie e in evidente stato confusionale.

Da successivi esami è risultato che il bambino aveva effettivamente assunto dei sonniferi. Ad ogni modo l’avvocato della donna ha annunciato che procederà con l’appello: “Il comportamento da madre può essere discutibile, ma l’accertamento della responsabilità in sede penale è altra cosa e sosterremo in secondo grado l’assenza di dolo” ha dichiarato.

