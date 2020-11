Un cittadino senegalese positivo al Coronavirus ha tentato di salire su un treno per Parma. L’uomo che si trovava in quarantena è stato denunciato.

Un cittadino senegalese positivo al Coronavirus è stato denunciato per non aver rispettato la normativa in tema anti-covid. L’uomo che si trovava in regime di quarantena obbligatoria, ha preso un treno regionale alla stazione di Bologna e diretto a Parma.

L’uomo tuttavia è stato tuttavia sorpreso dalla Polizia Ferroviaria che stava effettuando dei controlli nell’ambito dell’iniziativa regionale “Stazioni Sicure” che ha coinvolto le 48 regioni dislocate nell’Emilia Romagna.

Oltre al cittadino senegalese sarebbero stati multati sempre a Bologna tre giovani per possesso di Marijuana, inoltre un cittadino slovacco sarebbe stato sorpreso nel tentativo di furto in un supermercato della stazione. A Riccione infine un uomo avrebbe insultato degli agenti di polizia in seguito al suo rifiuto di indossare la mascherina.

Per l’uomo di cittadinanza rumena sarebbe scattata poi la denuncia.

In questa iniziativa di controlli straordinari sarebbero stati sorpresi sempre alla Stazione Ferroviaria di Bologna tre ragazzi in possesso di Marijuana.

Infine un cittadino slovacco è stato arrestato dopo essere stato sorpreso ad un tentativo di furto nel supermercato della Stazione Ferroviaria.