Abruzzo zona rossa, a breve il ministro Speranza firmerà l’ordinanza

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà tra poco l'ordinanza che porterà l'Abruzzo nella zona rossa a partire dal prossimo 22 novembre.

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata l’ordinanza che porterà l’Abruzzo nella zona rossa a partire dal prossimo 22 novembre. La decisione di classificare la regione come area ad alto rischio epidemiologico era stata presa di comune accordo con il presidente Marco Marsilio, che in queste ore ha dichiarato: “L’ordinanza verrà formalizzata tra stasera e domattina e dovrebbe entrare in vigore alle ore 24 di domani”.