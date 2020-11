Auto si schianta contro un trattore. Due morti, una ragazza di 17 anni ed un giovane di 18

Un incidente clamoroso è accaduto nel sud della Sardegna, incidente in cui un’auto marcata Mercedes si è schiantata contro il rimorchio di un trattore senza motivo apparente: due le vittime, giovanissime, una coppia di ragazzini neo diciottenni; un ragazza di 17 anni incinta di una creatura di 4 mesi ed un ragazzo di 18 anni.

Auto contro trattore, due morti

Le due giovanissime vittime dell’incidente, lui 18enne e lei di 17 anni incinta di un bambino di 4 mesi, avvenuto lungo la Strada Statale 196 in direzione Villacidro, non hanno avuto scampo. La loro auto si è infatti schiantata contro un trattore e i giovani sono così morti sul colpo.

Nonostante sul luogo dell’Incidente fossero prontamente intervenute le forze dell’ordine, i vigili dl fuoco e due ambulanze, non c’è stato niente da fare per la coppia di giovani.

Pare, attraverso le prime ricostruzioni, che l’auto di marca Mercedes stesse procedendo ad una elevata velocità e che si sia quindi schiantata contro il rimorchio. Al momento ancora non sono state stabilite le reali cause né le dinamiche dell’incidente, le indagini sono infatti in corso al fine di comprendere come siano potuti morire i due giovanissimi, lui 18 enne e lei 17enne.