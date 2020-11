Crescono i contagi da Coronavirus nel Lazio: individuati 41 nuovi casi in una Rsa tra Albano Laziale e Ariccia.

Nella giornata di giovedì 19 novembre, sono stati diagnosticati 41 nuovi casi confermati di Covid-19 nella Rsa Mater Dei che si trova al confine tra Albano Laziale e Ariccia. Complessivamente i contagi confermati con link a quel cluster sono 84, ma l’indagine epidemiologica a cura della Asl Roma 6 è ancora in corso.

Focolaio in Rsa ad Ariccia

Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19 nelle case di riposo del Lazio. Solo nella giornata di giovedì 19 novembre la Asl Roma 6, che comprende il territorio dei Castelli Romani e il litorale sud di Roma (Ardea, Anzio e Nettuno), ha comunicato casi riferiti a tre diversi cluster.

Più precisamente sono stati diagnosticati 14 nuovi contagi alla comunità Villa San Gaetano, che si trova in via Achille Grandi, nei pressi del liceo scientifico Giovanni Vailati di Genzano di Roma, e 19 casi con link alla casa di riposo La Francescana di Anzio. Più preoccupanti sono invece i casi legati al focolaio della Rsa Mater Dei, che si trova al confine tra Ariccia e Albano Laziale, dove sono stati diagnosticati 41 nuovi casi confermati di Coronavirus.

Lo scorso 9 novembre erano stati comunicati 21 casi, mentre 22 casi il 7 novembre. Dunque, i contagi confermati con link a quel cluster sono in totale 84, ma l’indagine epidemiologica continua.

L’attuale situazione in Lazio

Giovedì 19 novembre i nuovi casi nel Lazio in totale sono stati 2.697, con un lieve calo di circa 100 casi rispetto alle 24 ore precedenti. Dal 12 al 18 novembre, i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio sono stati complessivamente 19.031, ossia una media di 2700 casi al giorno circa.

La settimana precedente i nuovi casi erano stati invece 18mila, con una media di 2500 casi giornalieri circa. A far ben sperare è il dato dell’indice Rt, l’indice di contagiosità del virus, che per la prima volta dopo due mesi in Lazio è tornato sotto la quota di sicurezza fissata a 1 e si attesta adesso a quota 0,9. Un indice Rt stabilmente inferiore a 1 fa prevedere una diminuzione dei casi in futuro, mentre un Rt significherebbe un aumento dei casi.