Ricoverato per Covid, medici e infermieri organizzano una mini festa di compleanno in ospedale, il video diventa virale.

Una festa a sorpresa in ospedale per il signor Antonio ricoverato per Covid, quella che è stata organizzata dal team di medici e infermieri dell’Ospedale Covid di Santa Maria Capua Vetere. Un ingresso cantato a suon di “Tanti auguri a te” accompagnato da torta e candeline.

Malato di Covid, festa di compleanno in ospedale

Il signor Antonio, ricoverato in presso il l’area Covid Melorio di Santa Maria Capua Vetere perché malato di Coronavirus ha potuto festeggiare il suo compleanno grazie all’iniziativa dei medici e degli infermieri che gli hanno organizzato una mini festa a sorpresa in reparto. Il video sta facendo il giro della rete, un video che ha commosso l’Italia nel vedere come l’equipe medica si sia adoperata per rendere meno solitario e triste il compleanno del signor Antonio.

Purtroppo i malati di Covid infatti restano in isolamento da perenti e amici, un isolamento che spesso complica il percorso di guarigione e che lascia un segno indelebile nei pazienti.

Si legge in una delle migliaia condivisioni del video: “Un ringraziamento a tutti gli operatori dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, reparto Covid-19, che nonostante lo stress e il duro lavoro a cui vengono sottoposti hanno trovato il tempo per donare un attimo di gioia a un paziente che oggi ha compiuto gli anni.

Grazie di cuore a tutti”.