Meteo, arriva il freddo: a Roma temperature vicino allo zero

A Roma arriva il freddo: il meteo del prossimo weekend.

Primo o poi doveva accadere, è arrivato il freddo in tutta Italia in questo autunno. Nello specifico le previsioni meteo parlano di drastica riduzione delle temperatura nel Lazio, con Roma che vedrà il termometro arrivare vicino allo zero. Una sciabolata artica, così come la definiscono gli esperti, che nel weekend del 20 e 21 sarà contraddistinta al Centro Sud da venti forti proveniente da Nord Est.

In tal senso la giornata critica è quella di sabato, mentre già domenica la Bora e il Grecale dovrebbero attenuarsi.

Meteo, arriva il freddo a Roma

Si diceva di Roma, fin qui graziata dal maltempo. Nella giornata di oggi, 20 novembre, tanta pioggia e temperature già in calo. Nel weekend queste oscilleranno tra minime di 3-5 gradi e massime di 13-14.

Questo in centro città, ma già spostandosi nelle zone di collina vicine alla Capitale si registreranno temperature minime pari allo zero. Si andrà addirittura sotto ai Castelli Romani e nel Reatino dove si arriveranno a toccare i -6 gradi. Addio dunque alle ottobrate romane, è arrivato l’inverno.

La condizione descritta si protrarrà anche per l’inizio della prossima settimana, almeno fino alla giornata di martedì quando le temperature dovrebbero tornare ad alzarsi a Roma e nel Lazio con le minime che si manterranno intorno ai 7 – 8 gradi sopra lo zero.

Per tornare a godere di un meteo leggermente meno rigido bisognerà aspettare poi giovedì quando sulla Capitale dovrebbe tornare a splendere il sole.