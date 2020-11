Padova, incidente stradale: morto prima della laurea del figlio

Scontro fatale per Luciano Rinaldo, un pensionato di Padova. L'uomo è stato investito mentre correva in bici nella zona di Sossano (Vicenza).

PADOVA – un incidente stradale che si è trasformato in tragedia. Luciano Rinaldo, 70 anni, è deceduto investito da una macchina durante un giro in bicicletta. La sua morte è avvenuta alla vigilia della laurea di uno dei suoi figli.

Padova, incidente stradale montale

Il fatto è accaduto mercoledì 17 novembre in mattinata, verso le 10.15.

Lorenzo si trovava nella zona di Sossano, nella provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato da un involontario scontro tra la sua bici e quella di un amico che stava correndo assieme a lui.

Ciò avrebbe portato alla perdita del controllo del mezzo. Luciano sarebbe, di conseguenza, finito sulla corsia di marcia opposta.

La vettura che è arrivata in quel momento, una Opel Corsa, non sarebbe riuscita ad schivarlo.

Dopo lo scontro, sul posto è stato chiamato l’elisoccorso di Padova. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla di fare. Il medico del Suem 118 che lo ha soccorso ha dovuto dichiarare la sua morte. I traumi avuti nella colluttazione si sono rivelati troppo gravi.

“Luciano ci ha lasciato facendo una cosa che gli piaceva molto“, così si è espressa Giuseppina, la moglie, interpellata dal quotidiano locale il Gazzettino.

“Mi vengono i brividi solo a pensare che non c’è più. Sono uscito qualche volta in bicicletta con lui ma io sono uno che fa le passeggiate in bici mentre lui faceva parte anche di un gruppo sportivo – ha aggiunto un vicino di casa – Luciano era molto socievole, sempre pronto al saluto e a fare due chiacchiere ma era anche una persona educata e rispettosa, un vicino squisito. E’ terribile quanto è accaduto“.

Rinaldo era un pensionato, nato e cresciuto a Padova, città dove tutt’ora viveva. Il tragico evento è avvenuto il giorno prima della laurea del figlio minore dell’uomo, Andrea.