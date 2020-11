Trovato all'uscita del supermercato l'uomo positivo al Covid che sperava di non essere riconosciuto

Un uomo di origini marocchine è stato fermato da una pattuglia di agenti mentre usciva dal supermercato dove era stato a fare la spesa: l’uomo era positivo al Covid.

Positivo al Covid va a fare la spesa al supermercato

La pattuglia di turno dei Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di origini marocchine trovato fuori dalla sua abitazione e positivo al Covid.

L’uomo aveva appena fatto la spesa presso il supermercato di Ostiglia quando è stato fermato dai Carabinieri. L’uomo marocchino aveva il dispositivo di protezione e indossava una felpa con un ampio cappuccio che effettivamente gli copriva bene tutto il capo, ma non abbastanza per essere riconosciuto dagli agenti in servizio al momento che conoscevano bene l’uomo e di cui erano a conoscenza della positività al Covid.

L’uomo appena fermato ha tentato di negare la sua positività ma è stato poi smascherato dagli immediati controlli presso l’ATS di Mantova.

La pattuglia ha poi provveduto ad avvisare il direttore del supermercato in cui era stato a fare la spesa il positivo al Covid indisturbatamente che ha disposto la sanificazione degli ambienti.

Nella medesima giornata i Carabinieri presso Suzzana e Borgo Mantovano, hanno dovuto sanzionare due automobilisti in circolo senza alcuna giustificazione e addirittura fuori dal comune di residenza.