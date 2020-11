La forte pioggia abbattutasi su Isola Capo Rizzuto ha creato una voragine nel manto stradale: interviene la Protezione Civile.

Sono ore difficili per la Calabria, in particolare per la provincia di Crotone, a causa del maltempo che imperversa da ore: nella piazza di Isola di Capo Rizzuto la forte pioggia ha fatto precipitare il manto stradale creando una voragine.

Da mezzanotte alle 7:30 del mattino di sabato 21 novembre sono caduti quasi 200 millimetri di pioggia, le strade sono completamente allagate e inagibili e diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto. É questa la situazione con cui la regione si sta trovando a fare i conti e che la Protezione Civile aveva previsto tanto da aver diramato un’allerta rossa.

Una vera e propria #bombadacqua ha colpito nelle ultime ore la provincia di #Crotone. Qui la situazione ad #IsolaCapoRizzuto @wwwmeteoit pic.twitter.com/IurO3vfXBJ — Francesco R. Spina (@CiccioSpinaR) November 21, 2020

In particolare a Isola Capo Rizzuto le violente precipitazioni hanno fatto sì che in piazza Aldo Moro, alle spalle del palazzo comunale, si aprisse una profonda voragine. Fortunatamente non vi erano automobili parcheggiate nei paraggi e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Protezione Civile che hanno isolato l’area per metterla in sicurezza.

I soccorsi sono inoltre rimasti attivi tutta la notte grazie a sei associazioni di Protezione Civile ma anche ad una squadra del Consorzio di Bonifica.

Servendosi di mezzi propri ha avviato già da venerdì un’azione di monitoraggio de territori insieme all’ufficio tecnico del Comune in modo da tenere sotto osservazione canali e corsi d’acqua. Altri disagi si sono registrati lungo la strada statale Ionica 106, interrotta a causa di una frana tra Torre Melissa e Strongoli.