Morto responsabile sanitario carcere di Secondigliano: era ricoverato per Covid al Cardarelli di Napoli

È morto Raffaele De Iasio, il responsabile medico del carcere di Secondigliano, l’uomo era stato ricoverato per Coronavirus.

Raffaele De Iasio, 61 anni, sposato con due figli. Il medico era stato ricoverato al reparto Covid dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

In suo ricordo, Samuele Ciambriello, il garante dei detenuti della Campania: “Era una persona schiva e riservata, fino all’ultimo a operarsi per i carcerati. La sua testimonianza per tutti gli operatori sanitari e penitenziari è di monito per tutti. Non trovo le parole adatte per ricordarlo, non ho parole per chi ancora continua a non prendere sul serio la pandemia nelle carceri. Solo un senso di vuoto, un senso di colpa”.

Emergenza Coronavirus in carcere: l’unica soluzione è liberare spazio

Il terzo medico morto per Covid in un mese, come ha specificato Gabriele Peperoni, il vicepresidente nazionale del Sumai, il Sindacato unico di medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria: “Tre morti in meno di un mese, Napoli piange gli specialisti ambulatoriali. Onoriamo i nostri caduti restando in prima linea, ma troppo spesso mancano i Dispositivi di protezione individuale.

Queste morti sono la dimostrazione, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che ci troviamo al cospetto di un nemico che non guarda in faccia a nessuno, che sta colpendo tutte le categorie mediche e sanitarie indistintamente e subdolamente. Donne e uomini che nonostante il pericolo continuano a svolgere il proprio dovere, la propria professione, la propria missione”.