Alla vigilia del Black Friday 2020 fa discutere lo spot della Candy

Fa discutere la pubblicità di una lavatrice marca Candy giudicata sessista: “L’innovazione ha senso solo se è utile a chi la usa”, recita lo spot, riferendosi alle donne, etichettate dunque come coloro preposte all’utilizzo della lavatrice. Nei giorni che anticipano il Black Friday, come ha riportato Open, non è stato difficile imbattersi nell’annuncio su Amazon della lavatrice GrandÓ Vita del marchio Candy.

Polemica sulla pubblicità sessista

“Candy ha chiesto suggerimenti alle donne di tutto il mondo”, si legge nella presentazione. “Dalle loro risposte – delle donne – e dal contributo dei migliori ingegneri e designer italiani nasce GrandÓ Vita”.

Il marchio, che si vanta di “far parte della storia industriale italiana”, cerca dunque di indirizzare al genere femminile questi modelli di lavatrice: “Nella vita delle donne moderne, senso pratico e bellezza convivono sapientemente”.

“Anni d’innovazione e di ricerca Candy”, ha continuato lo spot hanno dato vita a una “lavatrice pensata dalle donne“.