A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il sindaco della cittadina romagnola

Un uomo di 40 anni proveniente dalla Lombardia aveva scritto su proprio profilo Facebook che “Rimini ha un mare di m…”. Per questo motivo è stato condannato e ora dovrà rispondere di diffamazione. La notizia è stata data, sulla sua pagina Facebook, direttamente dal Sindaco della cittadina romagnola: “La sentenza tutela la nostra comunità riminese.

Quindi, adesso, giù il cappello e rispettate il nostro mare”.

Scrisse “Rimini ha un mare di m…”, condannato

“Rimini ha un mare di m…”. Per queste parole affidate ai social, il Tribunale della cittadina romagnola ha emesso un decreto penale di condanna per diffamazione nei confronti dell’autore della frase. L’uomo, in seguito a una vacanza, si era lasciato infatti andare a commenti poco lusinghieri attaccando anche gli albergatori.

A darne notizia è il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

“E’ una sentenza da rimarcare – spiega Gnassi – perché tutela la comunità riminese, i suoi operatori turistici, l’amministrazione comunale, che sul risanamento ambientale hanno investito e stanno investendo come nessun altro nel Paese. Quindi, adesso, giù il cappello e rispettate il nostro mare”.

Sulla stessa linea anche la presidente dell’Associazione Albergatori, Patrizia Rinaldis: “Pensavamo fosse un ragazzo, invece è una persona adulta di quasi 40 anni – sottolinea – ci siamo sentiti offesi come città.

L’intenzione non era quella di chiedere i danni – conclude Rinaldis – era di affermare un monito verso l’uso indiscriminato dei social. Mi aspetterei quasi delle scuse da questa persona”.