L'1% delle persone sono state trovate positive, dopo la conclusione dello screening di massa in Alto Adige.

In Alto Adige è stato effettuato uno screening di massa anti-Covid, che si è appena concluso. Sono state allestite oltre 600 linee di test, con la popolazione che ancora ieri, 22 novembre, ha dovuto affrontare lunghe code di attesa per essere esaminata.

Tutti i presenti hanno rispettato ogni norma anti-Covid.

Screening di massa concluso

“Se l’andamento dovesse continuare così, questa sera supereremo il nostro obiettivo di 350.000 test, che corrisponde al 70% della popolazione altoatesina” ha dichiarato Florian Zerzer, direttore generale dell’Azienda Sanitaria. “In alcuni Comuni abbiamo già dovuto inviare dei rifornimenti, perché le scorte di tamponi rapidi erano esauriti” ha aggiunto. Su 269.901 test effettuati in Alto Adige, che è zona rossa, sono risultate positive 2.626 persone, che rappresentano l’1%.

Si tratta dei risultati aggiornati dello screening di massa anti-Covid, che è iniziato venerdì 20 novembre nella Provincia Autonoma di Bolzano. Arno Kompatscher, governatore, si è dimostrato molto soddisfatto per il risultato ottenuto. “I cittadini hanno assunto un ruolo attivo nella lotta anticovid. Quanto all’apertura della stagione sciistica, è prematuro parlarne, tutto dipenderà dall’andamento epidemiologico, ma anche dalla situazione nelle altre regioni: senza turisti non ci può essere turismo” ha commentato.

I decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati sette. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 2.889 tamponi e 535 casi positivi, con 323 persone ricoverate nei reparti ospedalieri normali e 38 in terapia intensiva. “Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige un Rt di 1,5, avremmo rischiato 95.000 contagi nel giro di poco” ha spiegato il governatore, che ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia.

Stefania Salmaso, epidemiologia, interpellata dal Corriere della Sera, ha spiegato tutti i dati che sono emersi dallo screening. “Per poter fare un paragone guardiamo al tasso di incidenza negli ultimi sette giorni della provincia di Bolzano che è 751 su 100 mila abitanti: la percentuale di positività è dello 0,7%, in linea con i dati dello screening in corso. Questo 1% sulla popolazione totale asintomatica non è poco. Quello che è stato trovato è il residuo, chi non ha avuto accesso al tampone molecolare magari anche se a stretto contatto di un positivo perché il sistema di tracciamento è in affanno” ha aggiunto Salmaso.