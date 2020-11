L'anziano era morto da più di una settimana insieme al cane.

Un anziano di Ancona è deceduto nella sua totale solitudine. Al suo fianco è rimasto soltanto il suo fedele amico: il cane. I due sono morti fianco a fianco, a distanza di pochi giorni. Non si conoscono ancora le cause del decesso dell’uomo, che non dava notizie di sé da settimane.

Soltanto dopo una segnalazione dei vicini, che avevano sentito cattivo odore proveniente dalla casa, le forze dell’ordine hanno fatto l’amara scoperta.

La morte dell’anziano e del cane

Nessuno aveva notizie dell’uomo, originario della provincia di Ancona, da almeno tre settimane. Nella serata di martedì 22 novembre i vicini, allarmati dall’odore di gas che proveniva dalla casa, hanno chiamato le forze dell’ordine. Pensavano che il proprietario dell’appartamento non fosse lì.

I vigili del fuoco hanno fatto dunque irruzione nell’abitazione di via Monte Marino. Così la drammatica scoperta. Il corpo dell’anziano era in stato di decomposizione. Al suo fianco il cadavere del suo cane.

Sul posto è intervenuto il medico legale. L’uomo sarebbe morto almeno venti giorni prima del ritrovamento. Il cane, invece, sarebbe deceduto successivamente, probabilmente poiché senza cibo né acqua. La vicenda è tuttavia ancora da chiarire. Sulle due salme verranno effettuati gli esami autoptici.