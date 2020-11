Tragedia in Alto Adige a Salorno. Un bambino di due anni è morto schiacciato dal mobile della cucina.

Una storia che ha dell’incredibile. Un bambino di soli due anni residente a Salorno in Alto Adige è morto schiacciato dal mobile della cucina.

Bambino morto schiacciato dal mobile della cucina

Succede a Salorno un comune a Sud di Bolzano nella tarda mattinata del 23 novembre intorno alle ore 11.00.

Un bambino di soli due anni è morto schiacciato dal mobile della cucina. A lanciare l’appello di quanto accaduto i genitori che hanno provveduto a chiamare i soccorsi che sono giunti poco tempo sul luogo dell’incidente in elisoccorso. Per il piccolo purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. I soccorsi hanno tentato invano di rianimare il bambino, ma senza nessun successo. Il corpo del piccolo era già senza vita.

Ancora non è chiaro come possa essere avvenuto l’incidente proprio per questo motivo sarebbero già al lavoro le forze dell’ordine che avrebbero subito provveduto ad avviare una inchiesta al fine di ricostruire nel suo intero la vicenda nella quale il piccolo ha perso la vita.

USA, bambino morto sparandosi per sbaglio

Lo scorso ottobre negli USA, un bambino di soli tre anni è deceduto dopo essersi sparato per sbaglio un colpo alla testa. Il piccolo aveva trovato l’arma da fuoco nel comodino della camera dei genitori e per errore aveva per l’appunto premuto il grilleto puntandolo contro di sé.

Nonostante i soccorsi che non hanno tardato ad arrivare per il bimbo c’è stato poco da fare.

Infatti è morto poco dopo. “Vediamo un sacco di cose orribili, ma vedere un bambino in quella situazione è la cosa peggiore che possa capitare“. ha dichiarato l’agente di Polizia commentando l’incidente.