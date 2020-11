Una donna è rimasta per ore in piedi sul tetto della sua auto per far sentire la sua vicinanza alla madre.

La pandemia sta portando molti problemi anche per quanto riguarda gli accessi in ospedale. Non solo perché le strutture sono piene, ma anche perché i parenti dei pazienti non hanno la possibilità di entrare e stare accanto ai propri cari.

Sono nate diverse polemiche a riguardo ed è stato proposto di effettuare tamponi rapidi ai parenti per poterli fare entrare, ma per il momento è in vigore il divieto assoluto di accesso.

In piedi sull’auto per ore

A Como una donna è rimasta in piedi sul tetto della propria automobile per diverse ore, nella speranza di riuscire a salutare la sua mamma, ricoverata all’ospedale Valduce per Covid.

Non è la prima volta che i parenti dei pazienti inventano modi alternativi per riuscire a far sentire la propria vicinanza ai propri cari. I pazienti hanno bisogno di sapere che non sono soli, ma purtroppo nessuno viene fatto entrare negli ospedali. La scena è stata immortalata da un residente, che ha deciso di condividerla sui social network. “Una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua mamma. Si disperava perche non riusciva a vederla ma senza demordere.

Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere” ha scritto nel post.

L’autore della foto è Salvatore Amura, che ha spiegato che scene come questa sono molto frequenti in questi mesi e sono dovute all’impossibilità per i pazienti Covid di ricevere visite in ospedale. I parenti non possono entrare categoricamente e questo provoca una grande sofferenza sia per loro che per il paziente, che deve affrontare il ricovero completamente da solo.

“Capita spesso vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo” ha scritto nel post condiviso sui social.