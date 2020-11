Coprifuoco alle 23 con slittamento alle 24 nella notte di Natale: l'ipotesi del governo per il prossimo dpcm.

Tra le misure allo studio del dpcm del 4 dicembre ci sarebbe uno slittamento del coprifuoco alle 23 nel periodo delle vacanze natalizie, con l’ipotesi di prorogarlo alle 24 per la notte di Natale in modo da consentire la partecipazione alle celebrazioni religiose.

Coprifuoco a Natale

Lo spostamento in avanti dell’orario del coprifuoco si renderebbe necessario per la proroga della chiusura dei negozi alle 22, fatta allo scopo di evitare affollamenti e diluire gli ingressi. Per la notte tra il 24 e il 25 dicembre il governo starebbe però pensando di consentire gli spostamenti fino alla mezzanotte in modo che i fedeli possano partecipare alle messe.

Per quanto riguarda il Capodanno invece si sta ancora discutendo l’orario del divieto di uscire dalla propria abitazione.

Rimane comunque escluso che possano esserci feste e banchetti per celebrare l’arrivo del nuovo anno, cosa che rischierebbe di produrre lo stesso effetto dell’estate. Da più parti, l’esecutivo continua infatti ad invitare i cittadini alla prudenza e a trascorrere delle vacanze con il minor numero di contatti sociali possibile. A tale scopo si starebbe pensando di continuare ad impedire gli spostamenti tra regioni non in zona gialla se non per comprovate esigenze o ricongiungimenti familiari.

La decisione definitiva verrà comunque presa nei prossimi giorni, quando i dati sui contagi saranno più aggiornati e permetteranno di capire la possibilità di un allentamento delle misure. Il nuovo dpcm, che dovrebbe entrare il vigore il 4 dicembre, potrebbe sia prorogare le misure attualmente in vigore per poi allentarle a ridosso del Natale sia procedere direttamente con un ammorbidimento delle norme. Da decidere anche la persistenza o meno della suddivisione delle regioni in fasce.