L'uomo era ancora in strada quando la pattuglia lo ha sorpreso. La spiegazione non gli ha evitato la denuncia per violazione del Dpcm.

Napoli, diventa papà e festeggia in strada coi botti: denunciato. Un 28enne di Vico Soccorso è incappato nelle maglie della rete delle restrizioni anti covid e lo ha fatto in circostanze quanto meno singolari. Stando a quanto riferito dalla forze dell’ordine operanti, il giovane avrebbe deciso di festeggiare in un modo molto usuale in terra partenopea il fatto di essere diventato papà: scendendo in strada e facendo esplodere una salva di fuochi d’artificio.

Diventa papà e festeggia coi botti: denunciato dai vicini

La grossa batteria accesa a pochi metri dalle abitazioni della zona di Montecalvario non poteva ovviamente non attirare le attenzioni dei condomini, che hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro. Attenzione: la chiamata al 112 è avvenuta sull’esclusiva scorta del fragore dei botti e non della conoscenza del motivo che li aveva innescati. Quando una pattuglia della Radiomobile ha perciò raggiunto il domicilio del 28enne l’equipaggio si è limitato a sorprendere il giovane ancora in strada, in mezzo ai fumi combusti della grossa batteria di petardi che aveva appena acceso e fatto esplodere in cielo.

L’identificazione, poi il curioso motivo

Appena identificato, l’uomo ha fornito la sua giustificazione, l’ultima di una serie di circostanze bislacche con cui molti italiani hanno violato le norme anti Covid in queste ultime settimane: stava festeggiando la nascita del primo figlio. Al di là del motivo ‘deamicisiano’ l’uomo ha violato una norma, anzi due, una canonica e un’altra emergenziale: è stato denunciato sia per esplosioni pericolose che per violazione delle normativa anti contagi.