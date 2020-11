Foggia, anziano morto di Covid: la notizia era falsa

I parenti della presunta vittima hanno organizzato il funerale, per poi scoprire che l'uomo in realtà non era morto.

A Foggia è accaduto un fatto che ha dell’incredibile e che vede una famiglia che ha vissuto giorni di angoscia per le condizioni del proprio parente, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. La famiglia ha ricevuto la comunicazione del decesso dal pronto soccorso del Policlinico Riuniti, ma la notizia era falsa.

Anziano morto: notizia falsa

Il protagonista di questa storia surreale è Fernando Cristiani, ospite della Fondazione Palena, dove erano state trovate 70 contagiati tra i degenti e 28 tra gli operatori sanitari. L’uomo è risultato positivo al Coronavirus il 6 novembre 2020 e i familiari, dal momento in cui è stato ricoverato, non hanno più potuto far visita al proprio caro. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, alle ore 2.44, a casa del figlio dell’uomo è squillato il telefono.

A rispondere è stata la moglie ma dall’altra parte della cornetta suonava una musica registrata, per cui la signora ha riattaccato. Il giorno dopo, la nuora del signor Cristiani, ha letto sul gruppo dei familiari degli ospiti della Rsa Palena, che il suocero era deceduto, per cui ha subito chiamato la direttrice della casa di riposo.

La dottoressa ha confermato di aver ricevuto una telefonata dal pronto soccorso alle ore 2.40 della notte precedente, in cui le hanno comunicato il decesso dell’uomo.

Una notizia che ha sconvolto la famiglia, che si è fatta forza per organizzare le esequie. Sono stati affissi i manifesti funebri ed è stato organizzato il funerale venerdì 20 novembre alle ore 10.30. Alle 14 del giovedì le onoranze funebri si sono recate all’ospedale con la bara per prendere la salma del signor Cristiani, ma pochi minuti prima la nuora ha ricevuto una telefonata dal pronto soccorso che la avvisava che il suocero non stava bene, che era molto grave.

La nuora è rimasta sconvolta e ha spiegato alla dottoressa che avevano ricevuto una telefonata la notte precedente, nella quale era stato comunicato il decesso dell’uomo. La dottoressa ha spiegato alla donna che in realtà il signor Cristiani era grave, ma era vivo e quella notte non c’erano stati decessi. I parenti hanno chiamato subito le onoranze funebri e hanno bloccato tutto, ma non si è ancora capito chi ha effettuato quella telefonata.

I figli del signor Fernando, Francesco, Rita e Luciano, si sono rivolti ad un legale per capire quanto è accaduto.