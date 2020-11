A Catania 14enne muore a seguito di un'incidente: era stata travolta da un'auto.

Purtroppo non ce l’ha fatta Claudia Russo, la 14enne di Catania che lo scorso 17 novembre era travolta da un’auto nei pressi della Circonvallazione, nel quartiere Nesima, insieme ad una sua coetanea. La giovane è morta all’ospedale a 5 giorni dall’incidente per via delle complicazioni riportate a seguito dell’impatto.

Stando a quanto scrive il Giornale di Sicilia, le sue condizioni erano da subito apparse gravi e il suo quadro clinico è notevolmente peggiorato nelle ultime ora. La 14enne era stata inizialmente ricoverata all’ospedale Cannizzato, salvo poi essere trasferita al San Marco nel reparto di rianimazione.

Incidente a Catania, muore 14enne

L’amica di Claudio Russo, Sofia, è stata invece ricoverata con diverse fratture e un trauma cranico al Policlinico di via Santa Sofia.

Ora servirà fare chiarezza su quanto avvenuto il 17 novembre scorso, con gli inquirenti a lavoro per comprendere le responsabilità dell’accaduto.

Molti i messaggi di cordoglio sui social per la giovane 14enne morta. “Abbiamo pregato fino all’ultimo – scrive una ragazza su Facebook – ma niente, non c’è stata speranza! Non doveva andare così! Avevi ancora una vita davanti! Lo so che tu fino all’ultimo hai combattuto! E sei stata una grande guerriera! Anche se non meritavi tutto questo, alla tua piccola età! Adesso in celo sei la stella più bella! Ma questo non è un addio! NO! MA UN ARRIVEDERCI! R.I.P CLAUDIA RESTERAI PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”.