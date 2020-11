L’ultimo report di monitoraggio Iss-Ministero della Salute ha svelato l'aumento di casi di Covid-19 sintomatici.

L’ultimo monitoraggio effettuato dall’Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, che hanno analizzato lo stato dell’emergenza Covid-19 in Italia, ha svelato che nell’ultima settimana sono diminuiti i casi asintomatici di Covid, con un aumento significativo dei sintomatici.

In aumento dei casi Covid sintomatici

Gli esperti hanno sottolineato che la percentuale degli asintomatici è in diminuzione rispetto al totale dei casi diagnosticati, con una percentuale di casi con stato clinico severo e critico costante e un aumento dei casi sintomatici con stato clinico lieve. Si evidenzia un incremento del numero dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, ma anche dei decessi. Solo un mese fa, ovvero intorno al 20 ottobre, gli asintomatici erano l’80% dei casi.

La percentuale era del 15,1% nei primi tre mesi di pandemia, anche se le cifre sono dovute anche al maggior numero di tamponi effettuati sui contatti e per via delle attività di screening. Secondo l’ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, 627.236 casi sono di sesso femminile, ovvero il 50,9%.

Nelle fasce di età 0-9, 10-19, 20-29, 60-69 e 70-79 si registra un numero maggiore di casi di sesso maschile.

Si osserva, inoltre, un aumento della letalità con l’aumentare dell’età dei pazienti. Nell’ultima settimana si è osservato un incremento dei casi che ha portato l’incidenza negli ultimi 14 giorni a 732,6 per 100.000 abitanti, contro i 648,3 delle due settimane precedenti. Gli esperti hanno spiegato che “l’epidemia in Italia si mantiene a livelli critici sia perché l’incidenza di nuove diagnosi resta molto elevata e ancora in aumento, sia per gravità con un significativo impatto sui servizi assistenziali“.

Questo ha confermato la necessità di una riduzione drastica dei contatti fisici tra le persone, così da alleggerire il più possibile la pressione sui servizi sanitari.