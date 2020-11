Arrivano i temporali in Calabria e Sicilia, ma al Centro Nord continua il bel tempo.

Le previsioni meteo di domani, 24 novembre, parlano di un’Italia divisa in due. Il bel tempo dominerà le regioni del Centro-Nord, mentre al sud, in particolare in Sicilia e Calabria, arriveranno i temporali. La nuova settimana sarà all’insegna dell’alta pressione.

Parte del Paese sarà avvolto da una stabilità atmosferica, che potrebbe essere interrotta dall’arrivo di un nuovo ciclone.

Meteo 24 novembre

Le previsioni meteo del 24 novembre indicano una giornata di sole e bel tempo in molte regioni italiane, soprattutto al Nord e al Centro, dove nelle prossime ore potrebbero presentarsi dei banchi di nebbia notturni e grande freddo durante le prime ore del mattino. Al Sud, invece, nonostante l’aumento della pressione, si dovrà fare i conti con una circolazione ciclonica dovuta al peggioramento degli ultimi giorni.

Potrebbero esserci forti temporali e piogge soprattutto in Calabria e sulle zone orientali della Sicilia. Le previsioni indicano una circolazione instabile soprattutto al Sud. Al Centro-Nord sarà una giornata di bel tempo, ma anche su diverse regioni meridionali. In Piemonte e Lombardia si prevede qualche nebbia mattutina, ma sul resto delle regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni meteo di questa settimana svelano che intorno a giovedì l’alta pressione sarà messa a dura prova per via di correnti più umide di origine atlantica.

Sarà l’inizio dell’arrivo di un nuovo ciclone che, a partire da venerdì, potrebbe portare forti piogge in modo particolare sulla Sardegna e su alcuni tratti della zona tirrenica centrale. Il weekend sarà di nuovo instabile al Centro-Sud e in alcuni tratti del Nord.