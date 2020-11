Napoli, morto infermiere in pensione del 118 a causa del Covid

Un altro infermiere è morto a causa del Covid: questa volta è successo a Napoli, dove Alfonso Durante, aveva deciso di riprendere servizio nel 118

Non ce l’ha fatta Alfonso Durante, l’infermiere in pensione, rientrato sul campo di battaglia, nel suo caso le ambulanze del 118, nella lotta contro il Coronavirus.

Napoli, morto infermiere in pensione causa Covid

Alfonso Durante, 75 anni, infermiere in pensione, è morto a causa di complicanze date dal Coronavirus.

L’infermiere, in pensione da tempo, aveva deciso di dare una mano nella lotta al Coronavirus, e così aveva ripreso servizio come volontario, nelle ambulanze del 118, in particolare con l’associazione Misericordia di Grumo Nevano. Ma nonostante fosse sempre molto attento, Alfonso si è contagiato con il virus, aggravandosi rapidamente, a seguito del quale è stato ricoverato presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Trasferito in terapia intensiva per essere intubato, nella giornata di oggi è deceduto.

Il cordoglio dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”

L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, tramite un post su Facebook, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per un cittadino, infermiere, che coraggiosamente, nonostante fosse ormai in pensione, aveva deciso di mettersi al servizio degli altri in questa battaglia contro il Covid: -“Oggi ci lascia Alfonso Durante! “Il vero EROE di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro!”.

Oggi la notizia che scuote tutto il 118, Alfonso non c’è più! Il covid lo ha portato via.

Si stava godendo la pensione, ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia l’ha spinto ad indossare nuovamente la divisa dell’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara! Il nostro messaggio di cordoglio alla sua famiglia!”.

Messaggio però, che termina con una nota provocatoria: -“Sei un medico o un infermiere in pensione? Sei un soggetto a rischio…..resta a casa! Lavoriamo noi giovani per te!”.

Il cordoglio del Consigliere Regionale di Europa verde

Una nota di cordoglio arriva anche dal Consigliere Regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli: -“Alfonso è il vero eroe di questa battaglia al covid. Poteva godersi beatamente la pensione ed invece ha deciso di scendere in campo per fare la guerra a questo virus. Sono le persone come Alfonso che vanno celebrate e ricordate anche con opere artistiche come i murales. Proponiamo che gli venga assegnata la medaglia al valor civile, se non la merita lui non sappiamo chi possa meritarla”.