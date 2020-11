Positivo esce dal covid hospital perchè annoiato dalla situazione: è stato denunciato.

Un uomo in isolamento fiduciario nel covid hospital di Venaria Reale, in provincia di Torino, in quanto positivo al virus, è uscito di nascosto dalla struttura perchè aveva voglio di fare una passeggiata all’aperto. Nello specifico, ai carabinieri che lo hanno rintracciato nelle strade del comune, avrebbe detto di essere stanco di stare chiuso in una stanza e di essersi per questo sentito libero di uscire dal nosocomio.

Un comportamento sbagliatissimo che ora costerà molto caro all’uomo accusato di fatto di aver contribuito a diffondere l’epidemia.

Positivo esce dal covid hospital

L’assenza del paziente, un 22enne della zona, è stata subito notata dal personale dell’ospedale che ha provveduto ad avvertire le forze dell’ordine le quali hanno avviato le opportune ricerche. Una volta rintracciato, il soggetto è stato denunciato e ricondotto nella struttura ospedaliera.

Girava tranquillamente in centro città e sarebbe rimasto anche stupito dal fatto che il suo gesto venisse considerato grave.

Si tratta purtroppo di un caso non così raro. In tutta Italia infatti spesso e volentieri persone positive in regime di quarantena violano il loro status per uscire e incontrare altre persone, contribuendo di base ad incentivare la già delicatissima situazione di diffusione del virus. Oltre alle sanzioni, previste nei casi di violazione della quarantena preventiva, c’è anche una questione di responsabilità penale per tutti coloro che, incuranti del proprio stato di positività al virus, continuino ad un uscire dal luogo indicato per l’isolamento.