Il virologo Silvestri rassicura che il vaccino anti coronavirus sarà sicuro ed efficace nonostante la velocità dei tempi di arrivo.

L’immunologo Guido Silvestri ha sgombrato il campo dai dubbi sull’efficacia e la sicurezza del vaccino anti coronavirus spiegando che le sperimentazioni sono state fatte secondo le regole e che, quando arriverà, vorrà dire che gli studi clinici lo hanno ritenuto efficace.

Silvestri sul vaccino

Dopo le polemiche degli ultimi giorni seguite alle dichiarazioni di Andrea Crisanti, dubbioso sull’arrivo dell’antidoto in tempi così brevi, l’esperto ha affermato che “non è molto sensato avanzare questo dubbio“. Se infatti in passato per virus come quelli di polio, morbillo e varicella ci sono voluti molti anni prima di trovare il vaccino, oggi le tecnologie sono migliorate e consentono di accorciarli.

I tempi così ridotti non sono dunque sospetti secondo lui ma rappresentano il frutto dello sforzo collettivo senza precedenti da parte di tutta la comunità scientifica.

“I trial clinici hanno rispettato i tempi giusti e le agenzie dei farmaci stanno facendo le loro valutazioni secondo le regole“, ha aggiunto.

Inoltre rispetto a altri patogeni, avendo il Covid-19 una struttura a Rna risulta molto più facile da neutralizzare. Per questo, ha ribadito Silvestri, chi aveva pronosticato che la preparazione di un vaccino contro il virus avrebbe richiesto molti anni ha clamorosamente toppato. A chi gli chiede se l’annuncio dell’efficacia dei vaccini da parte delle aziende sia soltanto, mancando le prove scritte, un’operazione commerciale, l’esperto risponde che i risultati verranno pubblicati per esteso nelle prossime settimane.

E ancora: “Sull’accuratezza dei dati non ci sono dubbi anche perché sono stati visionati e certificati da un Data Safety Monitoring Board“. Si tratta di un ente esterno indipendente dalle industrie produttrici composto da esperti virologi e vaccinologi.