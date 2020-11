Cane segue la bara del suo padrone, fino alla sepoltura. Lassie, meticcio nero, ha partecipato al funerale a Buonabitacolo, provincia di Salerno.

È accaduto a Buonabitacolo, provincia di Salerno: un cane segue la bara del padrone defunto fino al momento della tumulazione. Il meticcio nero Lassie è talmente fedele al suo compagno umano, che non è riuscito a distaccarsene quando questi è passato a miglior vita.

Cane segue bara del padrone

La commovente storia di Lassie sta diventano virale sui social network, le immagini scattate al funerale di Buonabitacolo raccontano di una fedeltà che va oltre la morte, del legame unico che si instaura tra cane e proprietario.

Il cane nero, dopo aver seguito il funerale e il corteo funebre dell’uomo deceduto, lo ha accompagnato sino al cimitero per la tumulazione. Prima che la bara scendesse nel terreno, Lassie è salito sul carro funebre e si è sdraiato accanto al feretro, commuovendo tutti i presenti.

La storia del cane Negāo

Una simile storia che testimonia l’amore tra cane e padrone, ha avuto luogo anche in Brasile nel settembre 2020. Qui, il cane Negāo attende ancora il suo proprietario presso l’ospedale Nossa Senhora de Lourdes di Nuova Lima, nello stato brasiliano di Belo Horizonte, dove è deceduto 10 anni fa. Sta ancora aspettando che esca da lì, per tornare a casa assieme a lui come prima.

Oggi il cagnolone nero è stato adottato dal personale medico, che si prende cura di lui e ha lanciato una raccolta fondi, perché purtroppo Negāo è molto malato e necessita di cure. “Ogni giorno arrivo qui, lui viene e sorride”, ha detto una signora che frequenta l’ospedale.