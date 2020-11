Un'intera classe di una scuola elementare di Torino ha deciso di scioperare contro una supplente accusata di non svolgere le lezioni in aula.

Sciopero scolastico a Torino, dove un’intera classe dell’istituto elementare Abba ha deciso di disertare in massa le lezioni delle nuova supplente di matematica, accusata dai genitori degli alunni di tenere comportamenti inappropriati durante il proprio orario. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni delle mamme e dei papà dei bambini, la donna passerebbe il tempo in cui dovrebbe insegnare a fissare lo smartphone e a insultare gli alunni chiamandoli “Idioti” o “Imbecilli”.

Torino, classe in sciopero contro supplente

Sono ormai numerose le testimonianze dei genitori contro la professoressa, ormai invisa a tutta la classe: “È una supplente arrivata da poche settimane a Torino. Non ha le competenze per tenere la classe e non vuole parlare con noi”, afferma una delle mamme, mentre un altro genitore entra più nello specifico descrivendo un episodio capitato direttamente al proprio figlio: “Con la scusa di andare a riacciuffare un bambino in bagno, ha abbandonato l’aula per molto tempo senza preoccuparsi delle conseguenze.

All’uscita mio figlio mi ha raccontato che si è fatto male alle costole perché è stato lanciato contro un banco da un compagno”.

Accuse pesanti che sono state riportate anche in una lettera consegnata all’Ufficio Scolastico Regionale nella quale si legge: “L’insegnante trascorre intere mezze giornate senza far svolgere nessuna attività. Passa intere ore a fissare il proprio cellulare.

Nel giro di poche settimane ha rivolto ai bambini gli epiteti di imbecilli e di idioti. […] La nostra non è una classe facile ed è anche vero che un genitore ha avuto una discussione con la supplente. Ma ci teniamo a sottolineare che il gesto è stato condannato da tutti noi e non ci rappresenta”.

Il difficile passato della classe

Gli stessi genitori hanno tra l’altro spiegato come la classe sia stata già abbastanza sfortunata in passato, essendo il risultato della divisione di una classe precedente.

Questa separazione avrebbe di fatto ghettizzato gli studenti più problematici della precedente sezione allontanandoli dai compagni più bravi, ma grazie all’intervento di un’ex docente dell’istituto – ora trasferitasi in un’altra scuola per motivi di graduatoria – la situazione sembrava essersi ripresa, tanto da portare la classe a vincere un premio nazionale: “Quella maestra era stata la colonna della rinascita didattica e psicologica di questi 20 ragazzi. La notizia [del trasferimento ndr] li ha lasciati in stato di choc”.

Contattati da Notizie.it, i genitori hanno tuttavia spiegato che la protesta non è contro l’attuale professoressa – la quale nega peraltro tutte le accuse – ma contro chi doveva vigilare su di le”.

Sulla questione è intervenuta anche la dirigente scolastica dell’istituto Abba, Monica Cavalletti, che ha spiegato: “Ho parlato a lungo con l’insegnante e le ho fatto anche alcuni avvertimenti. È impegnata anche in un’altra classe, dove non ho riscontrato lamentele. Le nomine dei docenti non sono compito mio e l’assegnazione della cattedra, poiché era l’unica libera, non frutto di una scelta. Fin dal primo momento, mi sono confrontata con i genitori cercando di trovare una soluzione”.