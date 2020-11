La prima cittadina di Sant’Antonio Abate ha dato notizia del decesso di Carmela, sorella di Maria: le due donne erano risultate positive al Covid.

A Napoli due sorelle sono morte a causa del Covid a poche ore di distanza l’una dall’altra. La signora Maria, 83enne residente a Sant’Antoni Abate è morta nella serata di ieri, lunedì 23 novembre, dopo un travagliato ricovero per Covid-19 come comunicato anche dalla sindaca Ilaria Abagnale.

“Il Coronavirus è arrivato d’improvviso, togliendoci le certezze che pensavamo potessimo mantenere fra le mani per sempre. Perfino il poter circondare i nostri cari è venuto meno”, ha detto la sindaca.

Covid a Napoli, due sorella morte in poche ore

“Molte le morti per questo virus che si sono verificate in ospedale, in isolamento, per timore del contagio. Così ci ha lasciato questa sera Maria, di anni 83, dopo un travagliato ricovero per Covid-19 – ha continuato nel suo post la prima cittadina di Sant’Antoni Abate -.

“Marina Sozzi sostiene un concetto che sento forte anche in me: ‘Non è solo il rischio di stare male e quello di morire, che preoccupa. È la quarantena, il cordone sanitario che isola le persone, che separa le famiglie. È l’orribile percezione che chiunque può essere un pericolo per noi. È l’apprensione dei nostri cari.”

E ancora: “In un momento in cui stiamo registrando un numero di decessi concatenato nei giorni, non ci resta che pregare affinché questo male possa presto lasciarci, senza portarsi via con sé le anime buone che sono la vera ricchezza del nostro territorio”.

“Desidero che si agisca con riflessione. Sinceramente dispiaciuti per la triste circostanza, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia colpita dal lutto. Che Dio abbia in gloria la cara Maria, ottava vittima del Covid-19 del Comune di Sant’Antonio Abate”.