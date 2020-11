Crema Tartufetta ritirata dagli scaffali per etichettatura errata: potrebbe contenere allergeni non dichiarati.

Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi della crema Tartufetta, venduta a marchio T&C Tentazioni, a causa di un’etichetta errata.

Crema Tartufetta con etichetta errata

Segnalato l’immediato ritiro dagli scaffali dei negozi di un lotto di crema Tartufetta a marchio T&C Tentazioni per la possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta: ad annunciarlo è il Ministero della salute, attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari.

La ragione del richiamo è quindi un’etichettatura sbagliata del prodotto che tra gli ingredienti non identifica l’allergene pesce, presente, però, nel prodotto commercializzato.

L’oggetto del richiamo e il lotto numero L. 25121 della Tartufetta T&C Tentazioni prodotto dalla ditta T&C s.r.l. Come recita l’avviso, datato 20 novembre 2020, a generare l’errore è stato uno scambio di etichette tra due prodotti dello stesso marchio in fase di produzione: “Il prodotto neu tartufata 80 con Lotto 25120 è stato etichettato in data 27/98720202 con codice 0626 relativo al prodotto tartufata 80 g (brand Tentazioni Lotto 25121).

Parte di quest’ultimo lotto è stato etichettato con etichetta del prodotto Tartufetta 80g”.

Quindi “ il Prodotto potrebbe essere non correttamente etichettato, in particolare potrebbe non riportare l’allergene pesce, in realtà presente nel prodotto”. Si raccomanda chi avesse già acquistato il prodotto oggetto del richiamo di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita.

