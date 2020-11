Dramma a Ferentino sulla via Casilina. Una bambina di sette anni è morta in seguito ad un violento scontro. Grave la Baby Sitter.

Un bilancio a dir poco disastroso quello di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 24 novembre intorno alle ore 13.00. Una bambina di sette anni è morta in seguito ad un violento scontro nei pressi di Ferentino sulla via Casilina. La bambina di sette anni avrebbe viaggiato a bordo di una Peugeot 206 guidata dalla sua Baby Sitter di 27 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente.

A bordo della Peugeot era presente anche un’altra bambina di 5 anni anche lei come la Baby Sitter gravemente ferita. Ancora non è noto come possa essere avvenuto lo scontro tra le due auto coinvolte. Stando a quanto riportano prime ricostruzioni la Peugeot si sarebbe scontrata contro una Mercedes all’altezza di Ponte Grande. L’auto dove viaggiavano la Baby Sitter e le due bambine nell’impatto è andata completamente distrutta.

Ferentino, incidente sulla via Casilina

Un incidente dai risvolti drammatici quello che è accaduto in provincia di Frosinone nel comune di Ferentino sulla via Casilina. Una bambina di soli sette anni è morta in seguito al terribile impatto nel quale sarebbero rimaste gravemente ferite la Baby Sitter di 27 anni che era alla guida del veicolo e una seconda bambina a bordo di 5 anni. Sia la Baby Sitter che la bambina 5 anni sarebbero state trasportate in codice rosso all’ospedale.

La prima sarebbe ricoverata all’ospedale di San Giovanni Addolorata, mentre la piccola di cinque anni si troverebbe ricoverata all’ospedale di Alatri.

Non è stato reso noto come possa essere avvenuta la dinamica dell’incidente. Per questo motivo le forze dell’ordine sono già al lavoro. Entrambe le auto sarebbero andate completamente distrutte. Per estrarre le vittime dai veicoli sarebbero intervenuti i vigili del fuoco.

Entrambi i veicoli sarebbero stati posti sotto sequestro. Si sarebbero verificati disagi alla circolazione dovuti alla chiusura del tratto interessato dall’incidente