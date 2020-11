Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza parla di immunità di gregge alla stampa: "Vaccinare 42 milioni di italiani".

Rezza ritiene che per l’immunità di gregge sarà necessario vaccinare 42 milioni di italiani. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute ne ha parlato durante la conferenza stampa del Ministero sull’analisi della situazione epidemiologica.



Rezza sull’immunità di gregge

“Grosso modo almeno tra il 60% e il 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata contro il SarsCov2 per ottenere l’immunità di gregge”, ha detto Gianni Rezza, “Ciò vuol dire vaccinare 42 milioni di italiani e questa è una grande sfida. Ma ci sarà un progressivo incremento delle dosi di vaccino a partire dal 2021 e avere più di un vaccino è un vantaggio”.

Secondo Rezza, sui vaccini influenzali le Regioni hanno compiuto un grosso sforzo: “Non abbiamo un acquisto centralizzato come si sa.

Quest’anno 17-18 milioni di dosi, più altre acquisite dalla struttura commissariale. Succede però che le dosi arrivino nelle diverse zone in maniera scaglionata”, ha spiegato, “Chi voleva vaccinarsi è corso subito, c’è stata una forte domanda all’inizio. Quindi in alcune Regioni c’è stato un eccesso di domanda, con qualche disagio. Ma la campagna vaccinale sta andando bene, siamo soddisfatti”.

Rezza: “Troppi morti per Covid”

I positivi sono in leggero aumento, il dato che però porta all’attenzione Rezza in conferenza stampa è quello dei morti per Covid: 853 a fronte dei 630 del 23 novembre 2020.

“Un numero purtroppo alto. Come sappiamo, anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all’impatto delle misure prese, gli indicatori che calano per ultimi sono proprio quelli relativi al sovraccarico delle terapie intensive e al numero dei decessi”, ha detto.