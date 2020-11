Lo Stato risarcirà i figli di Marianna Manduca, la donna che denunciò nel 2007 per 12 volte inutilmente. Lo ha annunciato Giuseppe Conte.

Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai figli di Marianna Manduca la donna di soli 32 anni che fu uccisa dal marito a soli 32 anni sarà riconosciuta una somma di risarcimento da parte dello Stato a titolo di danno patrimoniale.

Un gesto concreto da parte del Presidente del Consiglio

Conte ha annunciato con una diretta su Facebook durante la quale la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti. La vicenda di Marianna Manduca divenne nota non solo per la violenza da parte del marito, ma anche perché denunciò più e più volte (12 per l’esattezza) senza riscontrare nessun risultato.

Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una diretta su Facebook. Un’occasione importante questa non solo perché il 25 novembre è la giornata mondiale della violenza sulle donne, ma anche per il segnale dato dal Governo accompagnato da Palazzo Chigi che per l’occasione si è tinto di rosso.

“A Carmelo, Stefano e Salvatore dico che certo non riavranno più la loro mamma, giovane e bella ma lo Stato finalmente può sottoscrivere un accordo transattivo che riconoscerà loro non solo di poter conservare una somma a che era stata riconosciuta alla loro mamma” che aveva denunciato le violenze subite, ma gli riconoscerà anche una cospicua somma a titolo di danno non patrimoniale.

Lo stato deve avere il coraggio di assumere i propri errori e di trarne le proprie conseguenze delle proprie responsabilità”.